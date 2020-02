Ⓒ Nander de Wijk

Dag Henkie en Wenkie! Na zestien afleveringen komt vanavond een einde aan Married at first sight. Dat betekent afscheid van smaakmakers Henk en Chantal en de andere vijf bruidsparen. Vanavond besluiten de stellen of ze getrouwd willen blijven, al is dat van een deel al overduidelijk. Wat waren de hoogte- en dieptepunten en de verrassingen?