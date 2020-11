Claudy Jongstra: ’Weven is verbinden’

Claudy Jongstra: „Ik wil mensen aanzetten tot actie.” Ⓒ Foto Christian Jaeggi

Een oefening in waarneming. En een oefening in geduld. Zo noemt Claudy Jongstra haar fonkelnieuwe viltinstallaties Cosmic Cry en Nine die vanaf donderdag 19 november weer, naast Woven Skin uit 2018, te zien is in het Leidse museum De Lakenhal.