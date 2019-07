Tessa Sunniva van Tol zingt Anastasia in Concertgebouw

Tessa van Tol zong de titelsong Zoektocht door de tijd (de Nederlandse vertaling van het voor een Oscar genomineerde Journey to the Past) met een 60-koppig orkest. „Onbeschrijfelijk mooi en het klinkt prachtig. Ik kreeg kippenvel toen ik het orkest voor het eerst hoorde”, zegt Tessa, die nog nooit in het Concertgebouw was geweest. „Ik vond het een hele bijzondere ervaring, heel eervol.”

Tessa zong het lied in de Grote Zaal van het Concertgebouw meermalen in het bijzijn van een select aantal Anastasia-fans. „Uit 1500 aanmeldingen waren twintig mensen uitverkoren om de opnames bij te mogen wonen. Dat was heel uniek. Het valt me op hoe betrokken ze zijn bij het verhaal en onze productie.”

Tsarendochter

Tessa speelt vanaf september de rol van Anya, die heel erg lijkt op de vermiste Romanov prinses Anastasia. Anya is wees en herinnert zich niets van het verleden. Ze heeft geen idee wie ze is en herinnert zich alleen nog de belofte van haar grootmoeder. Hoe kan het dat Anya sprekend lijkt op grootvorstin Anastasia Romanov? Is zij de dochter van de vermoorde tsaar Nicolaas? Langzaam ontrafelt Anya haar geschiedenis, om te ontdekken wie ze werkelijk is.

De Nederlandse versie van de musical is vanaf 5 september te zien in het AFAS Circustheater in Scheveningen, waar zondag voor de laatste keer The Lion King wordt opgevoerd. De opvolger Anastasia nadert met rasse schreden, beseft Tessa die de afgelopen jaren in Duitsland de rol van Jane in de musical Tarzan speelde. „Ik heb onlangs het script van Anastasia gekregen en binnenkort beginnen de repetities. Ik kan niet wachten om te beginnen. Natuurlijk heb ik het script meteen doorgelezen, benieuwd naar de Nederlandse teksten. De Nederlandse vertaling van Daniël Cohen is echt prachtig”, zegt Tessa.

Duitsland

Haar tegenspeler is Milan van Waardenburg. Hij speelt de rol van Dmitri, een rol die hij momenteel al avond aan avond speelt in de Duitse productie van Anastasia. Tessa en Milan zijn dus beiden na een periode in Duitsland terug op het toneel in Nederland. Tessa: „We hebben samen auditie gedaan, hij kan prachtig zingen.”

Voordat ze het theater ingaat, bereidt Tessa zich grondig op haar hoofdrol voor door over de echte Anastasia te lezen. En natuurlijk gaat ze nogmaals de bekroonde tekenfilm bekijken. „Dat is geen straf”, zegt Tessa, die de Engelse liedjes moeiteloos meezingt. „Ik heb ook veel naar het album geluisterd. Nu ben ik de Nederlandse teksten aan het instuderen. Vanaf nu ga ik me echt helemaal op de show focussen.”

Het lied Zoektocht door de tijd kent Tessa al goed. Ze zong het afgelopen maanden ook in de productie Best of Broadway.