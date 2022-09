Shakira praat voor het eerst over scheiding: ’Ik probeer mijn zoons te beschermen’

„Ik ben stil gebleven en heb gewoon geprobeerd het allemaal te verwerken”, zegt de 45-jarige Shakira. „Het is moeilijk om erover te praten, vooral omdat ik er nog steeds mee bezig ben en omdat ik in de publieke belangstelling sta. Onze scheiding is niet zoals een gewone scheiding. En dus is het niet alleen moeilijk voor mij, maar ook voor mijn kinderen. Ongelofelijk moeilijk.”

De enorme media-aandacht voor haar privéleven vindt Shakira ingewikkeld. Ze zegt dat ze haar twee zoons van 7 en 9 jaar er zo ver mogelijk vandaan probeert te houden. „Ik probeer ze te beschermen, want dat is de belangrijkste missie in m’n leven. Maar dan horen ze dingen op school van hun vrienden of komen ze onaangename berichten tegen op internet. Dat raakt hen.”

Begin juni maakten Shakira en Piqué bekend dat ze na een relatie van ruim elf jaar gaan scheiden. De 35-jarige voetballer van FC Barcelona zou eerder vreemd zijn gegaan.