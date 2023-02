Slachtoffer Weinstein openbaart zichzelf: ’Wil me niet meer verstoppen’

„Ik wil mijn leven terug”, zegt Chernyshova in het interview. „Ik ben Evgeniya, ik ben verkracht. Dit is mijn verhaal.” Weinstein, een bekend voormalig Amerikaans filmproducent, kreeg zestien jaar cel voor verkrachting van de vrouw in Beverly Hills.

Tot nu toe werd Chernyshova aangeduid als Jane Doe 1. Daarover zegt Chernyshova: „Ik deed het omdat ik me schaamde en me vernederd voelde. Ik dacht dat het een goede beslissing was om mijn kinderen te beschermen. Maar het was een vreselijke beslissing voor mezelf, want ik ben van iedereen afgesneden. Het is niet goed om alleen door deze hel te gaan.”

In 2020 werd Weinstein al tot 23 jaar cel veroordeeld voor seksuele misdrijven. De ooit succesvolle Hollywood-producent zal de zestien jaar moeten uitzitten na de straf die een rechter in New York hem drie jaar geleden oplegde.

Bekijk ook: 16 jaar cel voor filmproducent Weinstein wegens verkrachting