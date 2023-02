Premium Het beste van De Telegraaf

Oud interview The O.C.-actrice Mischa Barton duikt op ’Op mijn 19e kreeg ik het advies om met Leonardo DiCaprio naar bed te gaan’

Door Nick Wijsen Kopieer naar clipboard

„Mijn pr-manager zei tegen mij: ’In het belang van je carrière: ga met die man naar bed!” Ⓒ ANP/HH

Een interview van actrice Mischa Barton met het Britse tijdschrift Harpers & Queen uit 2005 staat achttien jaar later ineens weer in de spotlights. Barton, die vooral bekend is van haar rol als Marissa Cooper in de Amerikaanse dramaserie The O.C., beweerde destijds in het vraaggesprek dat haar toenmalige pr-manager haar adviseerde om met Leonardo DiCaprio het bed in te duiken. Barton was destijds 19 jaar oud, DiCaprio was op zijn beurt al 30!