Op1-gezicht Tijs van den Brink zag besluit BnnVara niet aankomen

„We zagen het niet aankomen”, beklemtoonde Van den Brink. „Dat er een conflict was wisten we wel, dat liep al langer.” Waar het conflict tussen WNL-baas Bert Huisjes, die het ’aanspreekpunt’ namens de gezamenlijke omroepen is, en zijn eindredacteur precies over ging, zegt Van den Brink niet: „Ik vind het heel lastig om daar over uit de school te klappen. Dat was een conflict tussen twee mensen, ik was daar niet bij. Maar een paar aanvaringen lijkt mij geen reden om ergens uit te stappen.”

Een externe deskundige gaat binnenkort in kaart brengen welke problemen er mogelijk spelen op de redactie van NPO-talkshow Op1, aldus Van den Brink. Dit heeft Huisjes bevestigd. Hij maakt naar verwachting volgende week bekend wie het onderzoek gaat doen. Volgens Huisjes stond het onderzoek al op de planning voordat BnnVara woensdag besloot uit de samenwerking te stappen.

Opvolging BnnVara

Van den Brink erkent dat de structuur achter Op1 „ingewikkeld” is. Het programma wordt door TVBV geproduceerd voor vier verschillende omroepen: WNL, EO, MAX en BnnVara. „De meeste dagen gaat het journalistieke gesprek goed: er is een redactie met ideeën, soms heeft een omroep ideeën. En soms willen de presentatoren ook nog eens wat.” De eindverantwoordelijkheid ligt volgens Van den Brink altijd bij de omroep van die avond: „Het is de naam van de omroep die in beeld staat, niet TVBV. De omroep moet de inhoudelijke beslissingen die die dag worden gemaakt kunnen en willen dragen.”

Het is nog niet duidelijk wie BnnVara gaat opvolgen in de poule. Omroep Ongehoord Nederland van Arnold Karskens heeft donderdag de NPO laten weten graag in het gat te springen dat is gevallen door het vertrek van BnnVara. Andere omroepen als Kro-Ncrv, AvroTros en VPRO hebben geen interesse. De NPO laat in een korte reactie weten „met de andere bij de talkshow betrokken omroepen om de tafel te zitten om verder te praten over de invulling van de uitzendavond van BnnVara.”