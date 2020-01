Gaby Blaaser heeft het gehad met slutshaming

Volgens Gaby zijn Nederlanders maar preuts. Ze vertelt aan Grazia: „Ik neem mezelf niet zo serieus en vind het enig om een foto te maken in een geel sportpakje met een banaan. ls dan toevallig ook nog mijn tepel hard is, denk ik: top, die gaan we posten.”

Daarnaast zegt ze het pijnlijk te vinden dat voornamelijk volwassen vrouwen haar kleineren, al zal ze er niet snel op reageren. „Wat ik vooral lastig vind, is dat volwassen vrouwen met kinderen op een heel nare manier kunnen reageren, een manier die op pesten lijkt. Dan denk ik: wil je dat jouw kind gaat pesten of gepest wordt? Nee toch? Waarom doe je het dan zelf wel bij een ander?” Gaby voegt daar aan toe: „Laatst had ik iemand die zei: ‘Je kunt beter achter het raam gaan staan.’ Ik dacht: huh? Ik zie de link niet tussen een sexy, misschien voor anderen op-het-randje foto, en achter een raam staan. Dan ben je wel heel kortzichtig.”

Hoewel ze in 2018 bij Club Hub nog vertelde een cover van de kerstnummer van Playboy te zien zitten, zegt Gaby nu dat ze geen interesse heeft om te poseren voor het blad. „Daar ligt echt mijn grens. En bovendien, ik kan mijn eigen Playboy creëren op Instagram.”