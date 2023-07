Twitter wordt X: is Elon Musk in de war of is dit een geniale zet?

Amsterdam - Twitter is een van de bekendste merknamen ter wereld, een begrip van Alkmaar tot Alaska. Maar als we eigenaar Elon Musk mogen geloven, wordt die naam – en het vrolijke blauwe vogeltje dat erbij hoort – vervangen door een duister X-logo. Is Musk nu echt in de war geraakt of zit er een geniale gedachte achter de ogenschijnlijke gekte?

