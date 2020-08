Festival A Day at the Park binnen enkele minuten uitverkocht

Iedere groep krijgt een persoonlijke dansvloer met tafel. Onder anderen Joris Voorn, Prunk en Baggi treden op. Ook worden er enkele kleinschalige activiteiten georganiseerd voor aan tafel. De dag is opgedeeld in drie shifts, waarbij in elke shift 250 mensen naar binnen kunnen.

A Day at the Park is op 19 september in het Kralingse Bos te Rotterdam.