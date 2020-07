Sylvie woont eerste training Damián bij

Op Instagram Stories deelt Sylvie - die normaliter haar zoon uit de schijnwerpers houdt - beelden van zijn eerste training bij Esbjerg, de club waar Rafael zijn professionele voetbalcarriėre eindigde.

Sylvie en Rafael maakten anderhalve week geleden in een interview met het Duitse Bild bekend dat Damián bij zijn vader gaat wonen om zijn droom na te jagen. Toch was het Sylvie die eerst erop tegen was dat haar Damián zijn vleugels uit zou slaan.„Ik was geschokt en heb eerst nee gezegd. Natuurlijk wil ik hem niet laten gaan. Daarna heb ik er een nachtje over geslapen en Damián meerdere keren gevraagd wat hij wilde. Zonder hem als moeder zijnde te pushen.”