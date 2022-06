Premium Het beste van De Telegraaf

Zanger verlaat voor het laatst het podium… met de hand op zijn hart Dankbare Rob de Nijs: ’Ik viel na concert zingend in slaap’

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Wat een avond! Het muzikale afscheid van Rob de Nijs beroerde letterlijk iedereen in een uitverkocht Ziggo Dome afgelopen woensdag. Ⓒ William Rutten

Deze week vond in een zinderend Ziggo Dome in Amsterdam het laatste optreden plaats van Rob de Nijs (79), een concert dat niemand van de aanwezigen onberoerd liet. Fans, zelfs van het eerste uur, zijn familie en veel collega’s zagen de kwetsbare zanger in de laatste uren van zijn carrière. Zijn vrouw Henriëtte: „Vroeger moest van hem alles perfect zijn, nu was het alleen écht en nooit eerder was hij zo dicht bij zichzelf…”