Matthijs van Nieuwkerk stopt met DWDD

Het vertrek van Van Nieuwkerk komt niet onverwacht. Hij hintte er de afgelopen tijd al meerdere keren op. Zo zei de presentator vorig jaar zomer al in een interview met het tijdschrift Linda: „Ik heb het idee dat zoals er destijds een aantal redenen waren om bij DWDD te blijven, er nu een aantal redenen zijn om er in het voorjaar mee te stoppen.” Van Nieuwkerk zit nu vijftien jaar bij het programma. „Dat is ook een mooie tijd, niet? Maar het belangrijkste is dat ik straks nog iets anders wil in mijn leven.”

Van Nieuwkerk begon DWDD afwisselend met Francisco van Jole, maar die stopte na enkele maanden. Claudia de Breij nam kort daarna de maandagavonden voor haar rekening, maar hield dat in 2008 na twee jaar voor gezien.

Frans Klein, directeur Video NPO, laat in een reactie aan De Telegraaf weten: „We bedanken Matthijs van Nieuwkerk voor vijftien prachtige seizoenen van De wereld draait door. Jarenlang zette hij samen met zijn redactie tal van indrukwekkende uitzendingen neer. DWDD is de publieke omroep ten voeten uit: journalistiek, cultuur, media en wetenschap, op een zo toegankelijk mogelijke manier. Matthijs is een uniek talent, dat gelukkig ook in de toekomst te zien blijft bij de NPO.”