Gezin Simon Keizer eerder thuis na wereldreis

„Op 1 februari vertrokken wij met z’n drietjes voor 3 maanden, voor een reis rond de wereld”, schrijft Annemarie op Instagram.. „Zeven weken lang hebben we relatief onbezorgd kunnen genieten van Zuid-Afrika, Singapore, Thailand, Japan en Australië. Maar toen we zowel qua tijd als afstand op de helft van onze reis waren, greep het coronavirus te snel om zich heen. Drie dagen geleden realiseerden we ons dat er een onzekere tijd van misschien wel maanden zit aan te komen. Die onzekere tijd brengen we liever thuis door dan aan de andere kant van de wereld.”

Eerst was er ’paniek’ of ze nog wel terug naar huis konden, vanwege alle geschrapte vluchten. „Maar al snel waren we opgelucht dat we naar huis konden. We wensen alle gestrande reizigers veel sterkte. Maar nog belangrijker; alle getroffen slachtoffers van het virus. Aan alle anderen: stay safe, stay healthy! Wij gaan nu veertien dagen in zelf-isolatie.”