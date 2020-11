Lady Gaga sprakeloos en in tranen na verkiezing Joe Biden

„Het is over”, zegt Gaga tegen de ’mensen die het idee hadden te leven in een staat van terreur en agressie’. Volgens de zangeres is het nu tijd om ’te helen, te rusten en voor liefde’. Ze geeft haar volgers mee dat het niet nodig is te glunderen tegenover de verliezers.

In een tweede video die Gaga via Instagram deelde staat ze stil bij het feit dat Kamala Harris de eerste vrouw vicepresident wordt. „Bedankt iedereen die heeft gestemd”, zegt Gaga, „ik probeer iets te zeggen, maar dat lukt niet.”

Feest

Ook andere sterren halen in hun eerste reactie Harris aan. Zo twittert Alyssa Milano, die geregeld fel uithaalde naar zittend president Donald Trump bij een illustratie van Harris: „Voor alle jonge meisjes.” Zij wordt niet alleen de eerste vrouwelijke vicepresident van de Verenigde Staten, maar ook de eerste zwarte Amerikaan in die functie.

Net als Lady Gaga vindt ook Tyra Banks het tijd voor liefde. „Dit is een tijd voor verzoening. Dit is een tijd om samen te komen. Dit is een tijd voor liefde”, twitterde Banks, die als zwart supermodel als eerste op de cover van de grote modebladen stond. „Let’s do this, America.”

Dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen over de hele wereld op de voet worden gevolgd bewijst Shakira. De van oorsprong Colombiaanse zangeres liet via Twitter weten feest te vieren met haar zoons die ze kreeg met de Spaanse voetballer Gerard Piqué. Volgens Shakira „begint een nieuwe fase van eenheid en herstel nu Biden is verkozen.”