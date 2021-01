SBS6 beantwoordt in nieuw programma vragen over coronavaccins

SBS6 komt met een nieuw en eenmalig programma over coronavaccins. In Het Grootste Coronaspreekuur - vragen over vaccins, dat zondag 31 januari te zien is, kunnen kijkers vragen stellen over het vaccinatieproces. Het programma is een samenwerking met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en Merel Westrik zal de presentatie van de avond op zich nemen.