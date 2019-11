Claire Foy keert eenmalig terug in vierde seizoen The Crown

Claire Foy Ⓒ Hollandse Hoogte

Claire Foy keert terug in de populaire serie The Crown. De actrice was twee seizoenen lang te zien in de hoofdrol van The Queen, maar is voor de volgende seizoenen vervangen voor de oudere actrice Olivia Colman. De jongere koningin zal eenmalig te zien zijn in seizoen vier, namelijk in flashbacks.