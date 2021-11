Matt Damon en Robert Downey Jr. in nieuwe Christopher Nolan

Het is nog niet duidelijk welke personages de twee acteurs zullen spelen. Eerder werd al bekend dat Cillian Murphy in de film J. Robert Oppenheimer gaat spelen, de ’vader van de atoombom’. Emily Blunt kruipt in de huid van zijn vrouw Katherine.

De film wordt uitgebracht door studio Universal. Nolan werkte de afgelopen twintig jaar samen met concurrent Warner Bros. Die relatie raakte behoorlijk bekoeld toen Warner besloot alle films die het bedrijf op de rol had staan voor 2021 tegelijkertijd in de bioscoop en op HBO Max uit te brengen.

Nolan was een van de regisseurs die daar woedend op reageerde. „Dit is niet hoe je omgaat met je filmmakers en je sterren”, zei hij over de beslissing, die volgens hem ook niet direct was gecommuniceerd met de betrokkenen. „Deze mensen zetten zich zo hard in voor deze projecten. Ze verdienen het om inbreng te hebben in wat er met hun werk gebeurt.” Nolans eigen film Tenet was overigens een paar maanden daarvoor wel gewoon in de bioscoop uitgekomen.