Curatele Britney Spears onder de loep genomen in docu

The New York Times Presents is de opvolger van The Weekly, en gaat net als die voorganger in op de verhalen achter het nieuws. Aan het programma werken verschillende journalisten van de New York Times mee. De aflevering over de zangeres, Framing Britney Spears, wordt op 5 februari uitgezonden in de VS.

Vooral in de laatste jaren wordt er veel gespeculeerd over de curatele van Britney en de rol van haar vader Jamie daarin. Pa Spears werd in 2008 aangewezen als toezichthouder, maar droeg in 2019 om gezondheidsredenen zijn taken tijdelijk over aan een professionele curator. Advocaten van de zangeres lieten vorig jaar in rechtbankpapieren weten dat Britney erop tegen was dat haar vader weer de scepter zou zwaaien over haar financiën en juridische zaken, maar de regeling werd evengoed voortgezet. Jamie Spears beschuldigt de juridisch adviseurs van zijn dochter ervan haar te manipuleren.

Alhoewel Britney tijdens de rechtszaken nooit heeft aangegeven dat ze van de curatele af wil, voeren fans al tijden campagne onder de hashtag #FreeBritney. Ook deze actievoerders komen aan het woord in de documentaire.