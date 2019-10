’Meg Ryan blaast huwelijk af’

De 57-jarige actrice en de 68-jarige rockster verloofden zich juist vorig jaar november, toen hun relatie al zeven jaar duurde. Maar vanaf mei dit jaar werden ze amper meer samen gezien of gefotografeerd. Toen Meg Ryan zondag bij de jaarlijkse Governor Awards in Hollywood gespot werd zonder verlovingsring om, begonnen de geruchten over een eventuele breuk tussen de twee.

Meg Ryan maakt er zondag geen geheim van en toonde haar ringloze ringvingers Ⓒ Hollandse Hoogte

Een bron zegt nu tegen US Weekly dat Meg Ryan de relatie inderdaad verbroken heeft. „Ze had er genoeg van en maakte een einde van haar verloving.”

De relatie, die in 2010 begon, verliep al niet helemaal vlekkeloos. In 2014 gingen ze tijdelijk uit elkaar en had John Mellencamp tijdelijk een relatie met Christie Brinkley. In 2017 kwamen hij en Meg Ryan weer samen. Eind 2018 leek het geluk tussen hen bekroond te worden met een aankomend huwelijk, toen de filmster haar verloving aankondigde op Instagram. Het zou haar tweede huwelijk worden: ze was eerder tien jaar getrouwd metDennis Quaid.

Meg Ryan en John Mellencamp waren net een jaar verloofd Ⓒ Hollandse Hoogte

Maar nu lijkt de moeder van twee - met Dennis kreeg ze zoon Jack (27) en ze adopteerde dochter Daisy (15) - toch te kiezen voor het vrijgezellenleven. Vol overtuiging, want, zo zegt de bron: „Ze heeft er absoluut geen spijt van.”