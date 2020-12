Marco Borsato: ’Dit was het meest verdrietige jaar uit mijn leven’

„Vandaag exact een jaar geleden was mijn laatste post”, begint Marco zijn post. „Dit was het meest verdrietige jaar uit mijn leven. En al is het verdriet nog niet verwerkt. Ik kijk vol vertrouwen naar 2021! Ik wens mijn dierbaren heel veel liefde en geluk in het nieuwe jaar.”

Daarna volgen de namen van zijn kinderen: Luca, Senna en Jada. Ook de naam van zijn ex-geliefde Leontine staat in het overzicht. „We laten de vorm los. En we blijven toch een eenheid”, sluit de zanger zijn bericht af.

Begin dit jaar werd bekend dat het huwelijk van Marco en Leontine na bijna 22 jaar is gestrand. Al langer werd gefluisterd dat het niet goed ging tussen de twee. Privé bracht vorig jaar aan het licht dat hij Leontine jaren geleden had bedrogen met pianiste Iris Hond. De affaire zou hebben plaatsgevonden rond het faillissement van The Entertainment Group, de productiemaatschappij waarvan Marco mede-eigenaar was, in 2009.