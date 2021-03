Van Gogh Museum geeft virtueel voorproefje expo ’Ongekend’

De expositie staat klaar. Alle werken hangen, fraai uitgelicht op zaal. Van de tulpenvelden van de Franse impressionist Claude Monet tot het enige werk van Gabriele Münter (de levensgezel van Wassily Kandinsky) in een Nederlands Museum. Maar voorlopig kunnen belangstellenden deze meesterwerken alleen bewonderen via het virtuele voorproefje, dat nu online staat. Al wandelend wordt de kunstkijker digitaal langs een selectie van hoogtepunten geleid.

Schilderij ’Huis in de winterzon’ van Gabriele Münter.

Elk kunstwerk heeft bovendien zijn eigen verhaal. Soms verteld door een conservator. Dan weer door de depotbeheerder of een onderzoeker die in het museum werkt. Zo neemt conservator Fleur Roos Rosa de Varvalho de prentenreeks Intimités uit 1897-1898 van Félix Vallotton onder de loep. Ze beschrijft hoe en waarom zij dit werk ’als een bokswedstrijd tussen de seksen in tien rondes’ beschouwt.

Vereniging Rembrandt

De laatste tien jaar heeft het Van Gogh Museum tal van bijzondere aanwinsten aan de collectie mogen toevoegen, vaak veelal dankzij financiële steun van particuliere geldschieters en fondsen zoals de BankGiro Loterij, Vereniging Rembrandt, Mondriaan Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds, VSBfonds, Triton Collection Foundation en de Turing Foundation (van voormalig TomTom ceo Pieter Geelen).

Ook de veel besproken Badende vrouw van Edgar Degas zal te zien zijn. Een aankoop die begin vorig jaar veel stof deed opwaaien, vooral bij de woke-activisten, omdat het om een naakte vrouw in een intieme huiselijke setting ging, gezien door de vermeend ’voyeuristische’ogen van een man.

Verhalen van Amsterdammers

In de tentoonstelling geven de conservatoren een kijkje achter de schermen. Ze vertellen waarom het museum eigenlijk verzamelt. Waarom deze taak zo belangrijk is, ook voor Nederland en hoe zij zich persoonlijk verhouden tot de schilderijen of prenten. Maar ook mensen van buiten het museum komen aan het woord. Zo vertellen ook particuliere verzamelaars, steungevers en tien Amsterdammers over hun favoriete aankoop uit de periode 2010-2020.

Luiheid uit de intieme prentenreeks van Félix Vallaton. Ⓒ Foto Van Gogh Museum

Wanneer de expositie werkelijk open kan gaan, is nog onzeker. Feit is dat de presentatie nu al verlengd is tot en met 29 augustus. Deze en volgende maand biedt het museum in elk geval ook nog een drietal online colleges aan, waarin dieper ingegaan wordt op de achtergronden van enkele werken uit Ongekend. Conservator Maite van Dijk zal meer vertellen over het portret dat de Noorse schilder Edvard Munch van de Duitse natuurkundige Felix Auerbach maakte. Onderzoeker Teio Meedendorp onthult meer details over de vroege tekeningen van Vincent van Gogh.