Rolf Sanchez komt met docu over zijn leven

Sanchez staat naar eigen zeggen te popelen om de openhartige film met zijn fans te delen. „Ik deel mijn persoonlijke verhaal op een manier die ik nog nooit eerder heb gedaan. Niet alleen belicht ik de positieve aspecten van mijn carrière, maar ik werp ook een licht op de periodes van tegenslagen en doorzettingsvermogen.”

Nieuw single Rolf Sanchez

De zanger lanceert donderdag zijn nieuwe single, Ik denk aan jou. Het is een Nederlandse ballad, iets wat Sanchez niet vaak gedaan heeft. Het liedje komt oorspronkelijk uit het televisieprogramma I want your song, waarin songwriters streden om een nummer voor Rolf te schrijven. Stemproblemen zorgden ervoor dat de release van het lied moest worden uitgesteld.

„Na een heftig jaar waarin ik noodgedwongen een stap terug moest doen en optredens moest cancelen vanwege stemproblemen, ben ik blij dat ik weer muziek ga uitbrengen”, stelt Sanchez. „Soms komt er veel op je af, soms vergeet ik mezelf op één te zetten en met dit nummer hoop ik mensen weer te inspireren.”