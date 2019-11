Kylie Jenner geeft fortuin uit aan beveiliging

Om haar gezin zo goed mogelijk te beschermen, betaalt Kylie bijna een half miljoen dollar per maand aan beveiliging, dat stelt haar moeder Caitlyn Jenner in de realityshow I'm A Celebrity... Get Me Out From Here! „Ik wed dat Kylie ergens tussen de 300.000 en 400.000 dollar per maand uitgeeft aan beveiliging. Overal waar ze komt heeft ze bescherming, het is een enorme operatie.”

Eerder deze maand kreeg haar stalker Brandon Sevilla Martinez een jaar gevangenisstraf opgelegd. De man werd gearresteerd toen hij opdook bij het huis van de ster en agressief op haar deur bonsde met het verzoek haar te zien. Ook kreeg hij een contactverbod opgelegd en moet hij op 100 meter afstand blijven van de Hidden Hills, waar Kylie woont.

