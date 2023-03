Quentin Tarantino bezig met voorbereidingen ’laatste film’

Tarantino heeft meerdere keren gezegd dat hij wil stoppen na zijn tiende film. Hoewel de filmmaker technisch gezien nu al op tien films staat, beschouwt hij de twee Kill Bill-films als één film. The Movie Critic zou dus de tiende film zijn van de regisseur, die eerder verantwoordelijk was voor films als Reservoir Dogs, Pulp Fiction en Django Unchained.

Verdere details over de film, waaronder de studio die de film uitbrengt, zijn nog niet bekend. Maar volgens bronnen van The Hollywood Reporter speelt The Movie Critic in de jaren 70 en heeft een vrouw de hoofdrol. Het vakblad schrijft dat de film mogelijk over filmcriticus Pauline Kael gaat. Kael wordt gezien als een van de invloedrijkste filmcritici van haar tijd.

„Ik doe dit werk al heel lang, al dertig jaar. Het is tijd om de show af te ronden”, verklaarde hij eind vorig jaar aan CNN. „Ik wil niet die oude man worden die de wereld niet meer snapt, terwijl ik me nu al een beetje die oude man voel die in ieder geval de huidige films niet meer snapt.” Tarantino, wiens meest recente werk het veelgeprezen Once Upon a Time in Hollywood was, overwoog het afgelopen jaar meteen de handdoek in de ring te gooien. „De meeste laatste films van regisseurs zijn waardeloos. Misschien moet ik dus geen andere film meer maken, ik zou het prima vinden nu te stoppen”, zei hij toen.