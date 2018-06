'Ben Saunders ging vreemd met Britt Dekker'

Britt was aan de lijn tijdens de Coen & Sander Show op 3FM om te vertellen over haar auditie bij het Dolfinarium. Ze is door naar de volgende ronde en overweegt dus serieus om dolfijnentrainer te worden. Maar al snel ging het gesprek een heel andere richting uit...

De heren hadden namelijk gehoord dat Britt met Ben gezoend had en wilden daar het fijne van weten. Britt nam geen blad voor de mond en onthult niet alleen dat de twee gezoend hebben maar ook dat de zoenpartij plaatsvond tíjdens zijn relatie met Yvonne Coldewijer...

"Het klopt, maar het is wel een tijdje geleden. Na de finale van Sterren Dansen op het IJs", vertelt Britt hakkelend. Coen en Sander concluderen dat Ben tijdens die periode samen was met Yvonne. "Ja, dat was best wel schokkend... Het gebeurde ook gewoon. Het was niet de bedoeling om dit te zeggen!", lacht Britt.

Maar ze denkt niet dat zíj de reden was voor de breuk, want Ben is volgens haar met wel meer dames 'over de tong' gegaan... "Ik was echt niet de enige!" Bovendien is ze naar eigen zeggen helemaal geen gevaar voor een vrouw als Yvonne, want: "Keet is veel knapper dan ik, dus dat zal zeker niet de reden zijn."

Er speelt nu niets tussen Britt en Ben, maar hij blijft wel helemaal haar type. "Ik vind Ben wel knap hoor!"

Maar volgens Ben is er niets waar van Britts verhaal. "Ik ben nooit vreemdgegaan tijdens mijn relatie met Yvonne!! Meer heb ik niet te zeggen."