Ana Navas wint NN kunstprijs

De in Equador geboren kunstenares, die in Nederland woont en werkt, werd mede opgeleid aan de Rijksakademie in Amsterdam. Vorig jaar was ze nog artist-in-residence bij museum Schunck in Heerlen. Ze werkt in diverse materialen, waaronder textiel en hout, maar is ook performancekunstenaar en maakt video-installaties.

Patchwork

Op Art Rotterdam laat ze onder meer grote patchworkachtige wandkleden zien, waarop Spaanse woorden van dankbaarheid staan. Navas speelt hiermee in op de genderdiscussie in de samenleving. Textiele kunst wordt vaak als huisvlijt en typisch vrouwelijk gezien. De getoonde dankbaarheid kan - met een flinke knipoog - slaan op het feit dat zij als jonge vrouw een platform krijgt in de, ook nog altijd door mannen gedomineerde kunstwereld.

Andere genominmeerden voor de prijs van dit jaar waren Natalia Jordanova, Noor Nuyten en Koen Taselaar. Eerdere editie werden gewonnen door de broers Florian & Michael Quistrebert (2017), Pauline Curnier Jardin (2018) en Katja Mater (2019). De prijs is een initiatief van de NN-group, waarvan o.a. verzekeraar Nationale Nederlanden deel uit maakt. Zo geeft het bedrijf al jaren structurele financiële steun aan het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam en het Haagse Mauritshuis.