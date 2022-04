Mad Men-acteur Robert Morse (90) overleden

Voor zijn rol als Bertram Cooper in de Amerikaanse dramaserie over de reclamewereld in de jaren 50 ontving Morse vijfmaal een Emmy-nominatie. Hij won het beeldje eerder in zijn carrière al eens voor zijn rol in Tru in 1993. Voor diezelfde rol ontving hij eerder al eens een Tony Award.

Hoewel Morse bij het grote publiek bekend was van zijn rollen op televisie, was hij vooral een theateracteur. „Ik vind het heerlijk om vroeg naar het theater te gaan en dan met dat ene brandende lampje het podium op te gaan”, zei hij daarover in 1989 in The New York Times. Morse laat een vrouw en vier kinderen na.