Anniek Pheifer wees aanbod Slimste Mens meerdere keren af: ’Geen zin in afgang op tv’

Volgens Pheifer hing er een ontspannen sfeer in de studio van het programma. „Mijn medekandidaten waren erg leuk. Zoals je soms ook een bordspelletje speelt.” Meermaals had de actrice het aanbod mee te doen afgeslagen. „Drie, vier of zelfs vijf seizoenen lang heb ik nee gezegd, omdat ik dacht dat ik niet veel zou weten. En ik had geen zin in een afgang op nationale televisie.”

Later is Pheifer wat afleveringen gaan kijken en dacht ze: „Nou, ik kan op zijn minst een poging wagen.” Ter voorbereiding heeft Pheifer nog meer oude afleveringen teruggekeken en heeft ze veel informatie opgezocht op Wikipedia. „Niet dat dat enige zin heeft”, lacht ze. Ook speelde de actrice ter voorbereiding veel in De Slimste Mens-app. „Daar ben ik nu nog steeds verslaafd aan.”

Het cliché dat het thuis op de bank makkelijker is dan in het echt, is volgens Pheifer ’zeker waar’. „Ik weet niet meer precies wat alle vragen waren, maar er waren momenten dat ik dacht: Ik weet dit, maar nu niet, omdat ik er niet op kom. En je brein neemt ook een soort afslag waardoor je het antwoord helemaal nooit meer weet.”

Pheifer strijdt in de eerste aflevering van de nieuwe reeks tegen voormalig parlementair verslaggever Ron Fresen en paralympisch kampioene Marlou van Rhijn. Of ze die zelf gaat kijken, dat weet ze nog niet. „Het kan zijn dat we het voorbij laten gaan en aan het kerstdiner blijven zitten. En als ik wel kijk, is dat gewoon vanuit huis.”