’Vijfenzestig is natuurlijk veel te jong’ Familie Piet Paulusma: ’Verdrietig, maar ook dankbaar’

Door Frank Waals Kopieer naar clipboard

Zondag overleed weerman en tv-icoon Piet Paulusma. Zijn familie: „Door zijn ziekte wisten we natuurlijk wat er komen ging, maar dat maakt ons niet minder verdrietig.” Ⓒ ANP/HH

Drie dagen na het, voor de buitenwereld, plotselinge overlijden van Piet Paulusma doet zijn familie bij Privé voor het eerst haar verhaal. Over de reden waarom hij zijn ziekte stil wilde houden, de tijd die hem nog gegeven was en de wijze waarop er afscheid zal worden genomen. ,,We zijn ontzettend verdrietig, maar ook dankbaar.’’