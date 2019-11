Buitenlands avontuur Penoza-actrice Sigrid ten Napel

Sigrid ten Napel groeide op voor de camera van ’Penoza’. Ⓒ Foto PR

In de bioscoopfilm Penoza: The final chapter zien we Sigrid ten Napel vanaf deze week terug als Natalie, de dochter van misdaadkoningin Carmen van Walraven (Monic Hendrickx). Verder verscheen de actrice de afgelopen twee jaren maar weinig op televisie of het witte doek. Oorzaak: een buitenlandse serie, vertelt ze.