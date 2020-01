K-pop-act BTS komt naar Rotterdam

Het is nog niet duidelijk wanneer de voorverkoop start. BTS is vooral groot geworden dankzij internet. Elk bericht wordt inmiddels honderdduizenden keren geretweet en de jongens hebben 26 prijzen in hun kast staan. In 2018 speelde BTS voor een uitverkochte Ziggo Dome.

Niet alleen Zuid-Koreaanse muziek is momenteel populair in Nederland. In de bioscopen breekt de zwarte komedie Parasite van de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon Ho alle records. De film, die al tientallen prijzen won en hoge ogen gaat gooien bij de Oscars, trok al bijna 200.000 bezoekers en is daarmee de best bezochte Aziatische titel in decennia.