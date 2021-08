Sarah Ferguson mist Diana nog iedere dag: ’We hadden het zo leuk samen’

„Ik denk bijna iedere dag aan haar, omdat zij de enige is die ik in de jaren 80 al kende, toen we al die rare kleding droegen”, blikt Ferguson terug. „Zij zat al in de familie voordat ik erbij kwam en we hadden het zo leuk samen.” Ook vertelt ze over de humor die ze met elkaar deelden. „Ze was zo grappig, er was niemand zoals zij. Tijdens het eten maakte ze soms heel zacht een grapje, waarop ik in lachen uitbarstte en niet meer kon stoppen”, vertelt Ferguson. „Zij kon haar lach goed inhouden, waardoor het altijd leek alsof ik de ondeugende van ons twee was.”

Ferguson was van 1986 tot 1996 getrouwd met prins Andrew, het derde kind van koningin Elizabeth. In 1981 trouwden Diana en prins Charles, de oudste broer van Andrew. Ook zij gingen in 1996 uit elkaar.

„Ze was zo’n engelachtige, prachtige, lange, mooie vrouw en ze had nooit door hoeveel mensen van haar hielden”, vervolgt Ferguson. „Ze had ook nooit door hoe mooi ze eigenlijk was.”