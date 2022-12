Barend van Deelen was ’helemaal niet gelukkig’ meer bij 538

Ⓒ ANP/HH

Barend van Deelen vertrok bij Radio 538 omdat hij het daar niet meer naar zijn zin had. In de nieuwste podcast Dit Was De Radio zegt hij in het najaar de overstap te hebben gemaakt naar 3FM omdat hij bij 538 ’helemaal niet gelukkig’ meer was.