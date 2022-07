Fans Pearl Jam druppelen weg bij Ziggo Dome: ’Teleurstellend natuurlijk’

De concertbezoekers werden op de hoogte gesteld per sms en e-mail. Ook werd op het grote scherm boven de deur van de Amsterdamse concerthal vermeld dat het concert niet doorging.

De show van zondag werd enkele uren van tevoren afgezegd omdat zanger Eddie Vedder nog altijd kampt met stemproblemen. MOJO laat weten dat het tweede optreden van Pearl Jam op maandag vooralsnog wel doorgaat.

Late tijdstip

Twee Arnhemse fans hadden hun polsbandje voor de plek vooraan bij het podium al in ontvangst genomen, toen ze te horen kregen dat het optreden niet door zou gaan. „Teleurstellend natuurlijk. Omdat we die bandjes hadden gekregen hadden we goede hoop dat het concert ook door zou gaan”, zegt fan Nienke.

Volgens haar waren de fans die al in de rij stonden meer teleurgesteld dan boos. Wel is er weinig begrip voor het late tijdstip waarop de afgelasting bekend is gemaakt. „Ik kan me niet voorstellen dat MOJO niet wist dat zanger Eddie Vedder vanochtend wakker is geworden met de gedachte dat hij vanavond kon zingen.”

Maandag

Nienke en haar vriend hebben ook tickets voor het concert van maandag. „We hopen natuurlijk dat dat concert wel doorgaat, maar we houden er natuurlijk ook rekening mee dat ook dat optreden geschrapt gaat worden. Dat zou jammer zijn. We wachten al twee jaar op dit optreden.”

Het concert stond aanvankelijk gepland in juli 2020, maar werd vanwege corona uitgesteld.