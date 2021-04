Na familiedrama: Marlijn Weerdenburg bevallen van zoon

Met de geboorte van Sammie Johan Willempje Broers brengt de zangeres tegelijk ook een nieuwe single uit, getiteld Sammie. „Begin januari kwam het idee naar boven om, op het moment dat wij ons grootste cadeau zouden krijgen, jullie een soort virtueel muzikaal geboortekaartje te sturen”, vervolgt ze.

Ze vindt het ’vervreemdend’ om het liedje uit te brengen, maar doet het toch. „Ik schreef met Izaline Calister een liedje voor onze nog ongeboren baby Sammie en ging in maart de studio. Daarna stortte mijn wereld in en verloor ik mijn moeder. Hoe vervreemdend om een liedje als dit, uit te brengen. Van toen alles nog normaal was. En toch doe ik het. Mijn moeder had het zo gewild. Ze was mijn grootste fan en zou willen dat ik mijn zoon zou eren.”