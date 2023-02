Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Married at first sight- aflevering dertien Mafs: de vonk is ver te zoeken bij starre tortelduifjes

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

Paula doet haar best, maar de vonk is ver te zoeken. Ⓒ RTL

De zoen op de wang, het beviel Remco van het nieuwe rampkoppel Paula en Remco niet, liet hij eerder weten. Vanaf die bekentenis ging het eigenlijk van kwaad tot erger. Ze zijn geen match en dat weten ze allebei. De wetenschap kan nog zo zijn best doen, benadrukt presentator Carlo Boszhard, maar als de ’klik’ in de verste verte niet te bekennen is, wordt het echt lastig.