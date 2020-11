Marvin (29) zoekt droomman in Nederlandse editie Finding Prince Charming

De 29-jarige Marvin uit Tegelen zal in een palazzo op Sicilië tien mannen beter leren kennen. Eén voor één vallen er heren af. De kandidaten wonen allemaal samen en doen er alles aan om ’Prince Charming’ beter te leren kennen, maar ook binnen de groep bloeien er mogelijk liefdes op.

Marvin vindt het een eer dat hij op tv op zoek mag naar de ware. „Ik hoop oprecht dat de ware man er voor mij tussen zit. Ik heb meerdere langere, maar ook lastige relaties gehad. Hierdoor heb ik geleerd waar ik naar op zoek ben, maar vooral ook wat ik niet zoek in een relatie. Juist omdat ik dit nu heel duidelijk voor ogen heb, sta ik nu open voor iemand die mij kan bieden wat ik nodig heb. De perfecte man is voor mij iemand die loyaal is, betrouwbaar, zelfverzekerd, maar het oog wil natuurlijk ook wat. Ik ben klaar voor de liefde en hoop mijn prins op het witte paard te vinden. ”

De show is gebaseerd op het format Finding Prince Charming en kent al seizoenen in Amerika in Duitsland. In Nederland wordt de serie geproduceerd door ITV Studios en is vanaf 16 december wekelijks te zien bij Videoland.