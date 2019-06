Opnames Game of Thrones-prequel begonnen

De scènes worden opgenomen in Noord-Ierland, waar ook een groot deel van de originele serie werd opgenomen. Het is nog niet duidelijk of er ook in andere landen opnames volgen.

Het gaat nog wel om een pilot van de nog titelloze serie. Als er groen licht komt voor een gehele reeks, is er waarschijnlijk niet eerder dan eind 2020 een uitzenddatum.

Het verhaal beschrijft het verval van de wereld tijdens het gouden tijdperk der helden toen er nog geen King’s Landing of IJzeren Troon was. GoT-bedenker George R.R. Martin werkt mee aan de pilot. Naomi Watts speelt een van de hoofdrollen.