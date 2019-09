Kim en Kanye overwegen verhuizing naar ’de wildernis’

Zelf is Kim minder enthousiast om huis en haard in Los Angeles achter zich te laten. „Ik hou van L.A., dus ik zie het meer als een zomerverblijf, om er enkele weekenden door te brengen. Het is de mooiste plek die je ooit in je leven hebt gezien. We droomden ervan om deze boerderij te kunnen kopen en daar de zomers door te brengen.”

Kim is, ondanks haar laatste bezoekje aan de staat, nog erg enthousiast over Wyoming. En dat mag je best een wonder noemen. Vorige keer nam Kanye zijn vrouw en drie van hun vier kinderen namelijk mee naar een huis dat hij overwoog te kopen. Bij aankomst bleek er geen elektriciteit en stromend water te zijn. „Hij valt in slaap en ik zit daar met drie kinderen”, herinnert Kim zich. „Geen badkamer. Een hutje middenin de wildernis. Dus er is geen licht en ik ben doodsbang dat er een beer of zoiets naar binnen komt. Ik weet niet eens of daar beren zijn, maar dat een of ander beest ons komt halen.”

„Daarna is de batterij van mijn telefoon leeg. Er is geen bereik, niets. Ik plas in een flesje omdat er geen badkamer is. Ik werd helemaal gek.” Bij het aanbreken van de ochtend ging het gezin de omgeving verkennen. „We gaan naar de voet van de berg en zien dat er een hotel is. Hij wilde een romantisch nachtje voor ons boven op de berg. Toen zei ik dat het niet mijn idee van romantiek was. Je moet mij hiervoor waarschuwen. Dan had ik opgeladen iPads met films meegenomen.”