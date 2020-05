Kijkcijfers Beau op zelfde niveau als Jinek

Beau trekt nu gemiddeld 845.000 kijkers, dat is meer dan tijdens zijn eerste serie eind vorig jaar. Beau stond toen nog tegenover Jeroen Pauw geprogrammeerd en hij beschikte nog niet over de redactie van Jinek. Nu vormt hij serieuze concurrentie voor Pauws opvolger Op1. In zijn eerste twee weken trok Beau al enkele malen meer kijkers.

Naar de RTL-talkshow kijken nu steeds tussen de 750.000 en 1 miljoen kijkers. Alleen vorige week donderdag was er een klein dipje toen Beau niet boven de 655.000 uitkwam.

Voorafgaand aan zijn tweede reeks zei Beau zich niet druk te willen maken om de kijkcijfers. „Ik vind het allemaal prima. Aan de kijkcijfers kan je niets veranderen. Je moet gewoon een zo goed mogelijke show maken. Dat is het enige wat ik kan doen.”

Rob Goossens licht toe waarom Beau zo’n enorm succes is: