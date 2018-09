Katja Herbers in Amerikaanse serie

De actrice, die bij het grote publiek vooral bekend werd door de tv-serie 'Divorce' en de speelfilm 'De Storm', is ontzettend blij dat ze de kans krijgt om met Thomas Schlamme, een van de beste tv-regisseurs van Amerika, te gaan werken.

'Manhattan' gaat over een groep wetenschappers die in de jaren veertig van de vorige eeuw 's werelds eerste atoombom ontwikkelden in Los Alamos, New Mexico.

De serie laat zien hoe zij zich samen met hun gezinnen proberen staande te houden in een wereld vol geheimen en leugens.

Herbers speelt de rol van de Amerikaanse wetenschapper Helen Price, de enige vrouw in het team. Zij wordt in de serie omringd door acteurs als Daniel Stern, Rachel Brosnahan, Ashley Zukerman en Harry Lloyd.

De 33-jarige actrice is enorm trots dat ze is gekozen voor de serie. Ze vertelt dat ze de rol heel graag wilde hebben, onder meer omdat ze het onderwerp machtig interessant vindt, maar ook omdat de scripts lazen als een pageturner.

De opnames gaan binnenkort van start in New Mexico en het is de bedoeling dat de reeks in het najaar wordt uitgezonden door zender WGN America. Of de serie ook in Nederland te zien zal zijn, is nog niet duidelijk.