Halfzus Julia Roberts schreef afscheidsbrief

Nancy heeft meerdere afscheidsbrieven achtergelaten in de woning waar ze afgelopen zondag stierf. Dit heeft de lijkschouwer gezegd tegen tijdschrift Us Weekly.

Nancy werd zondag dood gevonden in haar badkuip. "We hebben daar medicijnen aangetroffen die op recept te verkrijgen zijn, maar ook pillen die je overal kunt kopen", zei een lijkschouwer eerder. "Het is nu nog onduidelijk wat de pillen te maken hebben met Nancy's dood."

De autopsie op het lichaam van Nancy is afgerond. Het kan echter nog tien weken duren voordat de gegevens van het toxicologisch onderzoek binnen zijn.