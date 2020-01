Circusartieste na val: ’Ik voel mijn benen niet meer’

„Het spijt me dat ik niemand op het internet heb beantwoord over onze conditie sinds het ongeluk in Carré”, begint Kristina haar bericht op Facebook bij een foto van haarzelf in het ziekenhuisbed.

„Gelukkig is Rustem in orde. Ik heb een dubbele operatie gehad aan mijn nekwervels en er is een titanium plaat geplaatst”, legt ze uit. De circusartieste heeft vooralsnog geen gevoel in haar benen en er is ’een probleem’ met haar rechterhand.

„We hebben de laatste diagnose van de artsen nog niet gekregen”, gaat ze verder. „Vandaag zijn we verplaatst van de IC naar de afdeling. We staan onder toezicht van professionals en zijn heel dankbaar voor jullie beterschapswensen.”

