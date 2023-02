Rihanna treedt op tijdens Oscars

De zangeres is met het lied genomineerd voor een Oscar, in de categorie Best Original Song. De Oscars worden op zondag 12 maart uitgereikt.

Rihanna maakte eerder deze maand haar langverwachte rentree op het podium. Ze verzorgde de halftime-show in de Amerikaanse Super Bowl. Hoewel het uiteraard over het optreden van de zangeres ging, ging het later vooral over het nieuws dat Rihanna voor de tweede keer zwanger is.