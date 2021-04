Heel Holland Bakt-winnares Anna opent eigen zaak in Amersfoort

Lifestyle

Dagrecept: Zo maak je een perfecte risotto met asperges

Er gaat niets boven een heerlijke romige Italiaanse risotto; ook weer zo’n typisch voorbeeld van comfort food. Het is trouwens nog best een kunst om de rijst precies goed te krijgen; ik heb vaak genoeg risotto gegeten die net iets te hard was, te droog of te waterig. Zelfs in Italië!