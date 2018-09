The Voice Kids: wedstrijdspanning

„Tijdens de battles was het eigenlijk nog heel gezellig, maar nu begin ik de wedstrijdspanning wel al te voelen”, vertelt Isabel.

„Iedereen is ook zo goed”, verzucht Katrina. „Het gaat echt heel lastig worden, denk ik.”

Van hun coaches hebben de twee zangeressen alvast handige tips gekregen. Katrina: „Ik moet letten op de manier waarop ik mij presenteer.” Isabel: „En we moeten vooral genieten, dat is het aller belangrijkste.”

Hun grootste concurrent zien allebei de talenten in Ayoub, uit het team van Marco Borsato. „Hij is echt heel goed”, zegt Isabel. Katrina: „Wie er ook gaat winnen, we gunnen het elkaar allemaal. Naast tegenstanders zijn we ook vrienden geworden. En dat maakt het voor ons lastig, maar ook extra leuk.”