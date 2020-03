Sophie Turner verbergt ’babybuik’ achter hond

Of Sophie werkelijk zwanger is, is overigens nog maar de vraag. De 24-jarige Britse heeft het nieuws niet bevestigd maar verschillende bronnen lieten enkele weken geleden aan diverse Amerikaanse media doorschemeren dat er toch echt een kleintje op komst is. Sophie en haar man, zanger Joe Jonas, zouden het bewust stilhouden.

De Game of Thrones-actrice en de 30-jarige zanger van de Jonas Brothers trouwden vorig jaar mei in Las Vegas. De twee trouwden een maand later nogmaals voor familie en vrienden.