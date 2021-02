RIA VALK is op haar 80e weer VERLIEFD!

De zangeres, bij het grote publiek bekend om haar carnavalskrakers, viert donderdag haar tachtigste verjaardag. Ⓒ Jim Hoogendorp

Ze had er eigenlijk niet meer op gerekend, maar na jaren is er toch weer een man in het leven van RIA VALK. Donderdag wordt zij tachtig. De zangeres – die beroemd werd met Hou je echt nog van mij, Rocking Billy en later furore maakte met hits als De liefde van de man gaat door de maag en Leo – werd enkele maanden geleden verliefd op de tien jaar jongere HANS VAN LEEUWEN, de echtgenoot van Ria’s hartsvriendin WIL. „Dit is het mooiste cadeau wat ik me kon wensen”, aldus de zangeres over de romance, waar een drama achter schuilgaat...