Kijkers onder de indruk van pauze-act Songfestival

„Die overgang van ’film’ naar ’live’ was echt geweldig. De brug ineens in de studio. Wat gaaf”, schrijft Luuk Ikink.

Actrice Caroline de Bruijn vindt het optreden beter dan die van de deelnemers. „Kunnen we ajb die geweldige #pauzeacts herhalen in plaats van de inzendingen”, twittert ze. „Onze Glennis is toch wel heel erg goed, hè”, zegt ook Jon van Eerd.

Visitekaartje

Over de algehele productie zijn BN’ers ook te spreken. Patricia Paay vindt het een gelikte show. „Dit kikkerlandje zet toch even een show neer met internationale allure. Ik vind Nikkie de Jager echt de ontdekking van dit seizoen, wat een vakvrouw en complimenten voor haar Engels.”

Tekst loopt door onder Instagrambericht

Domien Verschuuren vraagt zich wel af of dat komt omdat het evenement in Nederland is. „Hey, maar. Is deze show (en waren die andere twee) nu écht zo goed en strak, of vind ik dat alleen omdat mijn Nederlandse hart overloopt van trots? Het is snel, geestig (maar niet ongemakkelijk!), technisch waanzinnig en heeft lokale optredens van wereldformaat.”

Een greep uit de vele reacties op Twitter: